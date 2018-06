Minister Hermann verärgert über Absage für S-21-Lenkungskreis

Stuttgart (dpa/lsw) - Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat die Absage der Bahn für den offiziellen Stuttgart-21-Lenkungskreis am 21. Januar heftig kritisiert. Das Angebot von Bahn-Technikvorstand Volker Kefer, sich am 21. Januar informell zu treffen, werde er aber annehmen, teilte Hermann am Donnerstag in Stuttgart mit. Zu der Absage sagte der Grüne: „Dies ist eine erneute Missachtung der Rechte auf umfassende Information.“ Das Land wollte aussagekräftige Information zu der Kostenexplosion bei dem Milliardenprojekt haben. Hermann sagte nun: „Wir wollen den Termin zu einer grundsätzlichen Aussprache über die tiefgehende Vertrauenskrise zwischen den Projektpartnern und der Bahn nutzen.“

