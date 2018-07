Minister: Bäume überleben Verpflanzung für S21 nicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat Zweifel, dass die alten Bäume im Stuttgarter Schlossgarten die geplante Umpflanzung für Stuttgart 21 überleben werden. Knapp 300 Bäume stehen dem Bahnprojekt im Weg. Heiner Geißler hatte in seinem Schlichterspruch angeregt, sie zu verpflanzen. Hermann sagte dem „Reutlinger General-Anzeiger“, nicht alle Forderungen des Schlichterspruchs seien realisierbar. „Ich kenne keine Methode, wie man 100-jährige Bäume versetzen kann. Das ist ja kein Blumentopf.“ Wenn man so alte Bäume verpflanzt, müsse man sie so zusammenstutzen, dass nur ein Torso übrig bleibe. „Der hätte mit dem alten Baum nicht mehr viel gemein und wäre nicht überlebensfähig“, sagte er.