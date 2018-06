Ein Feuer in einer Autowerkstatt in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) hat am frühen Mittwochmorgen einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Bei dem Brand wurden mehrere Autos und die Werkstatthalle zerstört, teilte die Polizei Ludwigsburg mit. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Baustoffhandel verhindern können. Ein benachbartes Wohnhaus musste zwischenzeitlich evakuiert werden. Warum es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht.