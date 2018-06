Bruchsal (dpa/lsw) - Ein Feuer bei einem Autohaus in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) hat am Freitagmorgen einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Einige hochwertige Fahrzeuge und eine Werkstatthalle seien vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Flammen, Hitze und Rauch beschädigten zudem einen Ausstellungspavillon und einen benachbarten Elektronikmarkt. Die Brandursache war am Morgen noch völlig unklar. Die Gebäude konnten zunächst nicht betreten werden. Menschen kamen nach ersten Angaben nicht zu Schaden. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz und hatten den Brand nach etwa zwei Stunden gegen 6.00 Uhr gelöscht.

