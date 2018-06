Geislingen (dpa/lsw) - Beim Brand auf einem Speditionsgelände in Geislingen ist am Freitag ein Millionenschaden entstanden. Drei Mitarbeiter sowie ein Feuerwehrmann erlitten eine Rauchvergiftung und mussten im Krankenhaus behandelt werden, berichtete am Freitag die Polizeidirektion Göppingen. Das Feuer habe technische Geräte sowie die Datenleitungen zerstört. Wegen der Hitze gingen auch die Fenster eines angebauten Wohn- und Bürohauses kaputt. Die Wohnungen seien nun unbewohnbar. Die Ursache für den Großbrand war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von mindestens 1,5 Millionen Euro.