Bei einem Brand in der Stuttgarter Innenstadt ist am Mittwochmorgen ein Millionen-Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei ist der Dachstuhl eines denkmalgeschützen Wohnhauses komplett ausgebrannt. 28 Anwohner des sechsgeschossigen Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzte gab es nicht. Der Brand war ersten Ermittlungen zufolge gegen 9.40 Uhr im Treppenhaus der vierten Etage ausgebrochen. Ursache seien vermutlich Zigarettenkippen oder eine Kerze gewesen. Die vom Feuer betroffenen Räume in dem ehemaligen Gefängnisgebäude seien unbewohnbar.