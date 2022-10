Millionen-Auftrag für Energieunternehmen Apex im Südwesten

Das Energieunternehmen Apex hat einen Auftrag zum Bau eine 5-Megawatt-Elektrolyse-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff in Baden-Württemberg erhalten. Das Auftragsvolumen liege im zweistelligen Millionenbereich, teilte das Unternehmen mit Sitz in Laage (Kreis Rostock) am Mittwoch mit. Die Anlage in Grenzach-Wyhlen am Hochrhein soll im Februar 2025 übergeben werden. Auftraggeber ist das Unternehmen Energiedienst AG (Rheinfelden), eine Tochter des Energiekonzerns EnBW Energie Baden-Württemberg.

Die geplante Elektrolyse-Anlage sei das Herzstück des öffentlich geförderten Projekts Reallabor „H2-Wyhlen“. Dort soll der regenerative Energieträger Wasserstoff produziert werden. Das Ziel sei, dass die Energiedienst AG Industrie- und Privatkunden künftig einen CO2-freien gasförmigen Energieträger anbieten könne. Apex hatte vorige Woche am Standort Laage die erste Wasserstofftankstelle für den Schwerlastverkehr in Mecklenburg-Vorpommern in Betrieb genommen.

Apex Group

© dpa-infocom, dpa:221026-99-266410/2