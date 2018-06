In Prozesspausen liest Nuran B. gelassen Zeitung, im tristen Vorraum des Hochsicherheits-Gebäudes des Oberlandesgerichts Stuttgart in Stammheim plaudert er in bestem Schwäbisch mit Journalisten. Der Händler aus Geislingen (Kreis Göppingen) steht seit fünf Monaten mit drei weiteren Angeklagten vor dem Staatsschutzsenat. Der Vorwurf: Die Männer sollen eine terroristische Vereinigung unterstützt haben, die syrische Ahrar al-Sham. Nun hat der Prozess eine überraschende Wendung genommen: B. war Informant des Landeskriminalamtes (LKA). Deshalb ging es am Donnerstag im Gericht vor allem um die Frage, wie eng und wie lange B. mit den Ermittlern zusammenarbeitete.

Rückblende: 2013 bekam Nuran B. den Auftrag, Stiefel, Militärparkas und Militärhemden in die Türkei zu liefern. Die Rechnung will B. von der FSA bekommen haben, einer syrischen Miliz, die nicht als Terrororganisation eingestuft wird. Er habe nicht gewusst, so seine Version, dass die Uniformen in Wirklichkeit an die islamistische Ahrar al-Sham gingen. Den Deal sollen die anderen drei Angeklagten organisiert haben.

Uniformlager in Amstetten

Bislang stand im Prozess vor allem eine Schwierigkeit im Raum: Ankläger Christian Monka muss nachweisen, dass die Ahrar al-Sham eine Terrororganisation ist. Als solche hat sie noch kein deutsches Gericht eingestuft. Ein weiterer Knackpunkt ist die Frage, ob Nuran B. wusste, für wen seine Uniformen gedacht waren. Die gebrauchten Militärwaren verkaufte er von seinem Lager in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) aus in alle Welt, mittlerweile ist der Deutsche mit türkisch-armenischen Wurzeln insolvent: Seine Lieferanten, darunter die Bundeswehr und die US-Army, stellten die Zusammenarbeit ein, als die Vorwürfe gegen Nuran B. bekannt wurden.

Doch Mitte April teilte Monka dem Gericht und den Anwälten mit: In einem Aktenvermerk führt das LKA Nuran B. als V-Person. Darauf hatten die Verteidiger der drei ebenfalls angeklagten, im Libanon geborenen Männer von einem „Skandal“ gesprochen. Sie befürchten Nachteile für ihre Mandaten, sollte Nuran B. als Spitzel im islamistischen Milieu unterwegs gewesen sein. Außerdem sehen sich die Anwälte im Nachteil. Die Ermittlungsbehörden hätten Akten zurückgehalten, Oberstaatsanwalt Monka habe früh von Nuran B.s Kontakten zum LKA gewusst. Ein faires Verfahren sei so nicht möglich.

LKA-Mann als Zeuge

Um zumindest einige der Fragen zu klären, hatte der Vorsitzende Richter Hartmut Schnelle am Donnerstag einen 50-jährigen LKA-Beamten vorgeladen. Er hatte mit Nuran B. Kontakt, hatte ihn in einem Aktenvermerk als „V-Person“ bezeichnet.

Schon vor der Aussage zeigten sich die Verwerfungen zwischen Verteidigung und Anklage. Oberstaatsanwalt Monka musste klarstellen, dass er tatsächlich schon 2014 von B.s LKA-Verbindungen wusste – lange vor dem Strafsenat und der Verteidigung. „Diese Information unterlag aber der Geheimhaltung und ich hielt sie damals nicht für relevant für das laufende Verfahren“, erklärte Monka. Diese Ansicht habe er im Lichte neuer Erkenntnisse jedoch geändert und deshalb das LKA um Freigabe der entsprechenden Information gebeten. „Informationen werden uns nur scheibchenweise weitergegeben, das ist unerträglich“, so die harsche Reaktion der Verteidiger.

Nach stundenlangem Hin und Her sagte der Kriminalhauptkommissar des LKA doch noch aus. Offenkundig hatte Nuran B. demnach bereits vor 2013 Kontakt zu Polizeibeamten aus Ulm, sie kannten ihn aus zurückliegenden Ermittlungen im Drogenmilieu. B. hatte ihre Telefonnummer gespeichert und rief sie im Frühjahr 2014 an. Die Botschaft: Zwei Männer wollten bei ihm Boden-Luft-Raketen und Nachtsichtgeräte bestellen. Er habe dies abgelehnt, doch die „aufgrund ihrer Haartracht, der Bärte und Kleidung extremistisch wirkenden“ Männer seien hartnäckig geblieben. Deshalb wollte B. Rat von der Polizei und rief seine Kontaktperson in Ulm an. Diese informierte das LKA. Daraufhin traf sich der LKA-Beamte zweimal mit B.

Beamter stützt Aussage Nuran B.s

Für Nuran B.s Verteidiger Stefan Holoch dürfte vor allem ein Punkt der Aussage spannend sein: Auch dem LKA-Mann erzählte Nuran B. 2014 von dem Handel mit den Uniformen, für den er nun vor Gericht steht. Schon damals sagte B., er habe an die nicht verbotene Organisation FSA geliefert – schien also im Glauben zu sein, nichts Illegales zu tun. Diese Aussage stützt B.s Beteuerungen, er habe das Geschäft gutgläubig abgeschlossen.

Die Anwälte der drei übrigen Angeklagten interessiert vor allem, ob Nuran B. im Auftrag des LKA handelte, ob er also ein V-Mann im eigentlichen Sinne war. Nein, so die Aussage des LKA-Beamten. Er hat B. zwar in den Akten mehrfach als „V-Person“ bezeichnet. „Das war ein Fehler, er war nur ein Hinweisgeber, ist also auf uns zugekommen und hat nicht für uns gearbeitet“, sagte der 50-Jährige.

Offene Fragen

Er habe nach dem ersten Treffen vorgehabt, B. als V-Mann einzusetzen. Diesen Plan musste er verwerfen. Denn wenig später wies das Bundeskriminalamt die Stuttgarter Kollegen darauf hin, dass B. in ein anderes Verfahren verwickelt sei. Diese Schilderung hält die Verteidigung für wenig überzeugend. Auch eine andere Frage blieb offen: Ob Nuran B. für andere Behörden als das LKA V-Mann war. Dazu durfte der Beamte nicht aussagen – die Informationen unterliegen der Geheimhaltung.

Am nächsten Prozesstag im Mai soll jener Ulmer Beamte aussagen, der den Kontakt zwischen LKA und dem Textilhändler herstellte.