Ein Unbekannter hat Militärmunition auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Radolfzell (Kreis Konstanz) abgeladen. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge fanden Mitarbeiter am Vortag den Karton mit Gewehrpatronen in einer frei zugänglichen Mulde für Restmüll. Die Munition war stark zerfressen. Woher das Material stammt, war zunächst unklar.

Pressemitteilung