Milde Temperaturen und ein bisschen Schnee im Südwesten

Baden-Württemberger können sich in den kommenden Tagen auf etwas Schnee freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schneit es am Sonntag in Ostwürttemberg und im Hochschwarzwald. Im Nordwesten des Landes regnet es hingegen. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 9 Grad. Zudem klingt das Hochwasser der vergangenen Tage allmählich ab, wie die Hochwasservorhersagezentrale mitteilte.

Auch am Montag erwarten die Meteorologen im Osten und Nordosten des Landes Schnee, der am Nachmittag in Schauer übergeht. Die Höchstwerte liegen bei minus 4 Grad im Nordosten und 6 Grad im südlichen Rheinthal. Am Dienstag rechnen die Wetterexperten mit einzelnen Schneeschauern, im südlichen Rheintal mit Regen. Die Höchstwerte liegen bei minus 5 Grad an der Tauber und 4 Grad im Markgräfler Land.

© dpa-infocom, dpa:210207-99-335169/2

