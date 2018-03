US-Box-Legende Mike Tyson geht mit der Bühnenshow „Die wahre Geschichte“ (im Original: Undisputed Truth) auf große Deutschland-Tour und macht dabei am Samstag, 21 April, Halt im Stuttgarter Kino CinemaxX SI-Centrum. In der Show erzählt der vielleicht berühmteste – auf jeden Fall aber berüchtigste – Boxweltmeister aller Zeiten schonungslos offen und überraschend humorvoll aus seinem Leben.

Das Bühnenprogramm orientiert sich an der gleichnamigen Autobiographie der Box-Legende. Eine gewöhnliche Lesung wird es allerdings nicht. Mal dramatisch, mal nachdenklich und oftmals unterhaltsam erzählt Mike Tyson dabei Anekdoten aus seinem turbulenten Leben. An sein Showtalent dürften sich die Fans nicht nur aus den Zeiten im Ring erinnern. In der Comedy-Trilogie „The Hangover“ bewies „Iron Mike“, dass er durchaus über sich selbst lachen kann.

Er war der jüngste Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten. Bekannt für seine blitzschnellen Aufwärtshaken und brutalen Knockouts – oftmals bereits in der ersten Runde. Seine Gegner fürchteten ihn zurecht. Seine Fans verehrten ihn dafür umso mehr. Auch außerhalb des Rings machte er seinem Spitznamen, „The Baddest Man on the Planet“, alle Ehre. Eskapaden bei Pressekonferenzen und Fernsehinterviews, Drogenexzesse und wilde Party-Nächte, ein Tiger als Haustier oder ein Kriegssymbol als Gesichtstattoo – Mike Tyson kann viele Geschichten erzählen.

Karten sind nicht ganz billig

Für die ungeschminkte Wahrheit müssen Zuschauer der Veranstaltung älter als 16 Jahre sein. Das ganze Event hat seinen Preis: Zwischen 289 und 309 Euro kosten die Tickets für die Show mit der Boxlegende. Nach der Show steht Mike Tyson dafür noch für Fotos und Autogramme zur Verfügrung. Moderator Pietro Polidori wird die Geschichten auf der Bühne für das Publikum übersetzen und Paulie Weston bietet eine Rockshow. Tickets und weitere Informationen zu der exklusiven Veranstaltung gibt es unter www.championtour.eu/de/