Mietpreisbremse für Baden-Württemberg: Experte klärt die wichtigsten Fragen

In 89 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg gilt seit 4. Juni an eine neue Mietpreisbremse. Die Landesregierung hatte sie vergangene Woche beschlossen. Ziel ist es, den Anstieg der Mieten vor allem in Groß- und Universitätsstädten und anderen sehr gefragten Regionen abzumildern.

Regio TV klärt mit Ottmar H. Wernicke den Geschäftsführer von "Haus und Grund" im Expertentalk die wichtigsten Fragen und Antworten.