Michael Theurer bleibt Landesvorsitzender der Südwest-FDP. Der 54-Jährige wurde am Samstag auf dem Landesparteitag in Stuttgart mit 88,1 Prozent wiedergewählt. Der Diplom-Volkswirt aus Horb führt die Partei in ihrem Stammland seit 2013 an. Theurer sagte, er wolle die vielen neuen Parteimitglieder aktiv einbinden. Die FDP Baden-Württemberg hat nach Angaben des Landesverbands 8550 Mitglieder.

