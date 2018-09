Michael Antwerpes freut sich: 500. Folge seiner Fernsehshow

An der Gemeinschaftsschule Reinstetten hat das neue Schuljahr mit einem Paukenschlag begonnen. Die Schulleiterstelle war nicht mehr besetzt. Rektor Uwe Stark ist an die Freibühlschule nach Engstingen (Landkreis Reutlingen) gewechselt. Die Entscheidung darüber fiel mitten in den Sommerferien. Bis auf Weiteres leitet Konrektor Harald Denzel die Schule kommissarisch. Einen neuen Rektor wird es wohl erst im kommenden Schuljahr geben.

2011 hatte Uwe Stark den Posten des Schulleiters in Reinstetten übernommen, sieben Jahre später ist ...