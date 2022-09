MHP Riesen Ludwigsburg holen amerikanischen Guard Whitehead

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat den US-Amerikaner Isaiah Whitehead verpflichtet. Der 1,93 Meter große Guard sei „ein vielseitiger Spieler mit einer Menge Erfahrung in den Top-Ligen, ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Teams“, sagte Trainer Josh King in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Whitehead stand zuletzt in Montenegro und bei Besiktas Istanbul in der Türkei unter Vertrag, zwischen 2016 und 2018 spielte er in der nordamerikanischen Profiliga NBA und in der G-League. Ludwigsburg startet am 2. Oktober (15.00 Uhr) mit dem Baden-Württemberg-Duell bei den MLP Academics Heidelberg in die neue Bundesliga-Saison.

Vereinsmitteilung

