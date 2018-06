Eine gute und eine schlechte Nachricht hielt der Dienstag für die AfD bereit. Die gute: Wie angekündigt vollzogen die AfD-Landtagsfraktion und die von ihr abgespaltene „Alternative für Baden-Württemberg“ (ABW) ihre Wiedervereinigung. Die schlechte: Der Landtag darf den Antrag der AfD auf einen Untersuchungsausschuss ablehnen. Das besagt ein Rechtsgutachten im Auftrag eines Parlamentsausschusses. Die AfD kündigte an, vor den Staatsgerichtshof zu ziehen, um den Ausschuss einzuklagen.

Im Juli hatten sich die 23 AfD-Abgeordneten im Streit um antisemitische Publikationen ihres Parteifreundes Wolfgang Gedeon zerstritten. Fraktionschef Jörg Meuthen verließ die Fraktion, weil diese sich aus seiner Sicht nicht ausreichend von Gedeon distanziert hatte. Ihm folgten 13 weitere AfDler, sie gründeten die ABW. Der Konflikt zog Kreise bis in die Bundesspitze der Partei: Meuthen und seine gleichberechtigte Co-Vorsitzende Frauke Petry zerstritten sich öffentlich über die Causa Gedeon. Erst ein externer Mediator glättete die Wogen soweit, dass sich beide Seiten im August bei einer Klausurtagung am Titisee zur Wiedervereinigung entschlossen. Doch selbst dort herrschte keine Harmonie, es gab Streit um Personalien.

Am Dienstag löste sich die ABW auf und die 14 Abgeordneten um Meuthen traten wieder der AfD-Fraktion bei. Diese ist damit, wie vor der Spaltung, mit jetzt 22 Sitzen im Parlament die stärkste Oppositionspartei. Gedeon hat nach seinem Austritt aus der AfD-Fraktion im Juli weiterhin einen Sitz im Landtag.

Verantwortung aufgeteilt

Die wiedervereinte AfD wählte am Dienstag ihren Fraktionsvorstand. Dessen alter und neuer Chef ist Meuthen. Ihm zur Seite stehen Anton Baron als Parlamentarischer Geschäftsführer sowie die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Bernd Gögel, Rüdiger Klos, Rainer Podeswa und Emil Sänze. Auf das Personaltableau hatten sich die beiden Gruppen in Titisee geeinigt. Alle Amtsträger sind laut AfD mit großer Mehrheit gewählt, über genaue Ergebnisse habe man Stillschweigen vereinbart.

Eine neue Satzung soll Meuthen nach offizieller Darstellung entlasten, sie kommt aber einer Beschneidung seiner Macht gleich. Die Fraktionsvorstände sind für verschiedene Schwerpunkte zuständig. So will die AfD „die Last und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen“, sagte der Rottweiler Abgeordnete Sänze am Dienstag. Mit Kontrolle Meuthens habe das nichts zu tun. „Als reine Schaufensterfigur hätte ich auch nicht hergehalten“, so Meuthen. Sänze hatte ihm nach der Spaltung einen „autokratischen Führungsstil“ attestiert, auch andere Parlamentarier waren mit Meuthens Agieren unzufrieden: Wohl auch deshalb tritt Meuthen nun als einer von drei Sprechern der Landespartei zurück. „Ich konnte diesem Amt wegen der Mehrfachbelastung in Bund und Fraktion nicht gerecht werden“, lautete seine Begründung.

Gutachten zuungunsten der AfD

Meuthens Forderung nach einer Distanzierung vom Antisemitismus trug die neue Fraktion Rechnung: Alle Abgeordneten mussten ein Dokument unterzeichnen. In diesem werde klargestellt, „dass für Antisemitismus und Rassismus kein Platz in der AfD ist“, so Meuthen.

Der neue Fraktionsvorstand muss sich mit einem für die Partei negativen Rechtsgutachten auseinandersetzen. AfD und die damalige ABW hatten einen Untersuchungsausschuss zum Linksextremismus beantragt. Diesem muss der Landtag stattgeben, wenn 25 Prozent der Abgeordneten oder zwei Fraktionen dies fordern. Nach Ansicht aller übrigen Parteien dürfen AfD und ABW dieses Recht nicht in Anspruch nehmen, weil sie zwei Fraktionen einer Partei waren. Diese Auffassung hat das Gutachten bestätigt. Damit wird der Landtag den Antrag ablehnen. Die AfD will rechtliche Schritte einleiten.

AfD will Steuergeld zurückzahlen

Durch die Spaltung der AfD in zwei Fraktionen sind in den vergangenen drei Monaten zusätzliche Kosten angefallen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) beziffert sie auf 182 573 Euro. Diese Summe ergibt sich unter anderem so: Jede Fraktion im Landtag erhält einen Grundbetrag von monatlich knapp 40 000 Euro, eine auf 9520 Euro erhöhte Diät für den Fraktionschef und 3808Euro Mehrkosten für den parlamentarischen Geschäftsführer. Weitere Beträge, etwa für Dienstwagen, zahlt der Landtag erst aus, wenn die Fraktionen die entsprechenden Kosten nachweisen.

Die AfD kündigte am Dienstag an, eine deutlich sechsstellige Summe an den Landtag zurückzuüberweisen. Man werde zunächst ausrechnen, wie viel Geld einer vereinten AfD in voller Personalstärke zugestanden hätte. Alles, was über diese Summe hinaus an AfD und ABW geflossen sei, soll an den Landtag zurückgehen. (tja)