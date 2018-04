Der jüngste Feinstaubalarm war nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der letzte im laufenden Frühjahr. „Das Wetter wird jetzt mehr und mehr sommerlich“, sagte DWD-Meteorologe Clemens Steiner. Dadurch entstünden Aufwinde, die den Feinstaub abtransportieren. Außerdem erwartet der DWD für Donnerstag und Freitag Regen in Stuttgart, der die Feinstaub-Belastung ebenfalls senken wird. Der insgesamt siebte Feinstaubalarm des Jahres war in der Nacht zum Dienstag nach drei Tagen ausgelaufen.

Am Sonntag endet dann die aktuelle Feinstaubalarm-Saison. Der Alarm wird ausgerufen, wenn Meteorologen zwischen Mitte Oktober und Mitte April über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch und trockenes Wetter im Stuttgarter Talkessel voraussagen. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen. Autofahrer sind dann gebeten, den Wagen stehen zu lassen. Zudem müssen Kamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, aus bleiben.

Im Sommer erwärmt die Sonne den Erdboden so stark, das sich die Luft in den unteren Schichten daran aufheizt und aufsteigt. Feinstaub und andere Schadstoffe in der Luft werden so schneller abtransportiert, die Feinstaubbwerte liegen dann deutlich niedriger als im Winter.

Am Sonntag waren in Stuttgart im Tagesmittel 37 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen worden. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm im Tagesmittel. Am Montagmittag lag die Belastung an der Messstation am Neckartor leicht unter dem Grenzwert, die an der Station an der Hauptstätter Straße leicht darüber.

