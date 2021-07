Meteorologen erwarten erneut Regen und dicke Hagelkörner

Meteorologen rechnen erneut mit stundenlangen starkem Regen, Hagel und auch Sturmböen im Schwarzwald und am Hochrhein bis zum frühen Dienstagmorgen. „An einigen Stellen dürften die starken Niederschläge der Kanalisation wieder Probleme bereiten“, warnte Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst am Montag. „Für Hausbesitzer könnte sich auch der eine oder andere Sandsack lohnen.“

Experten gehen für den Montagnachmittag zunächst nur von vereinzelten Gewittern mit Wassermengen von bis zu 40 Litern auf einen Quadratmeter und in kurzer Zeit aus, es werden zudem Sturmböen und zwei bis drei Zentimeter große Hagelkörner erwartet. Im Laufe des Abends sollen diese Gewitter von Süden her zunehmen und vor allem im Westen des Landes bis in den frühen Dienstagmorgen gebietsweise 30 bis 40, an einigen Orten um die 60 Liter Regen innerhalb mehrerer Stunden ablassen. „Örtlich und eng begrenzt lassen sich noch höhere Mengen nicht ausschließen“, sagte Krüger. Schwerpunkt werde nach aktuellem Stand die Region vom Hochrhein über den Schwarzwald und die Westalb bis ins Kraichgau sein.

Dennoch bleiben die Temperaturen sommerlich. Es wird bis zu 29 Grad warm am Montag, nur noch etwa 20 Grad werden es dagegen am Dienstag. Mit Blick auf die Aussichten zum kommenden Wochenende hieß es beim Wetterdienst: „Es bleibt wechselhaft.“

© dpa-infocom, dpa:210712-99-350672/2

DWD-Vorhersage

HVZ-Lagebericht