Metallgegenstand unter der Erde: mögliche Evakuierung

Der Leerstand in der früheren Praxis des verstorbenen Dr. Lächelt in der Hauptstraße 103 in Bad Saulgau ist beendet. Am Montag, 7. Januar, eröffnet Sabine Strobel in den Praxisräumlichkeiten eine Facharztpraxis für physikalische und rehabilitative Medizin. Praxisstart ist am Montag, 7. Januar.

Damit endet ein über fünfjähriger Leerstand einer Arztpraxis in der Innenstadt. Bislang praktizierte Sabine Strobel in einer Gemeinschaftspraxis mit Dr.