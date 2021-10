Metalldetektor an Maishäcksler verhindert Schlimmeres

Dank eines Metalldetektors am Maishäcksler ist im Landkreis Biberach größerer Schaden verhindert worden. Weil der eingebaute Detektor auslöste, entdeckte der 36-jährige Fahrer rechtzeitig ein am Mais befestigtes, großes Metallstück. Er rief die Polizei zu dem Feld in Ochsenhausen, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Nur dem Detektor sei es zu verdanken, dass am Vorabend weder Menschen verletzt wurden noch Sachschaden entstand.

Dass der Landwirt seine Maschine derart aufgerüstet hat, wundert wenig: In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Unfälle, weil Metallteile in Maishäcksler geraten waren. Oft waren diese absichtlich an den Pflanzen oder in den Äckern versteckt und befestigt worden. Die Saboteure sind von der Polizei kaum zu fassen. Im Schutz der Dunkelheit können sie die Felder in Ruhe so präparieren, dass Tage später ein Häcksler Schaden nimmt.

Als mögliches Motiv wird unter anderem immer wieder vermutet, dass militante Umweltschützer auf diese Weise gegen Maisanbau protestieren. Aber auch Konkurrenzkampf unter Landwirten wurde schon als eventuelles Argument angeführt. Maisanbau gilt als lukratives Geschäft, auch weil damit Biogasanlagen befeuert werden.

