Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft: 41-Jähriger verletzt

Ein Flüchtling hat in Nürtingen (Kreis Esslingen) auf einen Mitbewohner in einer Unterkunft eingestochen. Das Opfer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 27 Jahre alter Angreifer habe den im Bett liegenden 41-Jährigen am Donnerstag ohne Vorwarnung mehrfach mit einem Messer attackiert. Danach sei der 27-Jährige geflüchtet. Er wurde in der Innenstadt festgenommen. Ihm wird versuchter Mord zur Last gelegt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Der 27-Jährige habe wohl in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt. Deshalb wurde er vorläufig in die Psychiatrie eingewiesen.

Mitteilung