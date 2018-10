Messerattacke auf eigene Tochter: Lange Haft für 42-Jährige?

Nach einer Messerattacke auf ihre erwachsene Tochter und deren Freundin soll eine 42 Jahre alte Frau nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für neun Jahre in Haft. Die Altenpflegerin hatte im Prozess vor dem Landgericht Stuttgart eingeräumt, im Januar in einem Friseursalon in Pleidelsheim bei Ludwigsburg ihre damals 18 Jahre alte Tochter und deren Freundin angegriffen zu haben. Unklar blieb im Prozess das mögliche Motiv. Heute soll das Urteil verkündet werden.

Die 42-Jährige bestreitet, dass ihr der Lebensstil ihrer Tochter nicht passte. Die Staatsanwaltschaft sieht versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen und beantragte eine Verurteilung zu neun Jahren. Die Verteidigerin bestritt laut Gericht die Tötungsabsicht und plädierte auf zwei Jahre Haft auf Bewährung. Die Tochter, die eine Ausbildung in dem Friseursalon machte, und deren Freundin wurden bei der Attacke am 11. Januar schwer verletzt.