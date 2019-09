Messe Stuttgart: Cyberangriff stört Kommunikation immer noch

Am Bodenseecenter in Friedrichshafen kam es am Dienstagabend einem größeren Polizeieinsatz. Ein elfjähriges Kind soll laut Polizeiangaben zuvor seiner Mutter mitgeteilt haben, dass es im Bereich der Meistershofener Straße von drei Jugendlichen mit einer Pistole bedroht worden sei, als es mit dem Fahrrad vorbeigefahren sei. Die drei Jungs hätten sich dann ins Bodenseescenter entfernt.

Nach Verständigung der Polizei wurden mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Friedrichshafen sowie Unterstützungskräfte der Wasserschutzpolizei, ...