Messe Friedrichshafen organisiert Boat Show in Hamburg

Die von der Messe Friedrichshafen zum ersten Mal organisierte Hamburger Boat Show hat knapp 27 000 Besucher angelockt. Die Branche ebenso wie die hohen Besucherzahlen bei der Veranstaltung in der Hansestadt „bestätigten, dass das neue Konzept der Wassersportmesse aufging“, resümierte der Präsident des Deutschen Boots- und Schiffbauerverbandes (DBSV), Torsten Conradi, am Sonntag zum Abschluss der fünftägigen Messe. „Es kamen viele Wassersportler, die eingekauft haben - sowohl Boote als auch Ausrüstung und Zubehör.“ Lediglich an den ersten Tagen sei es „etwas ruhiger als erwartet“ gewesen.

Der bisherige Ausrichter Hamburg Messe hatte 2017 das Aus für die traditionsreiche Hanseboot angekündigt, was unter Bootsbauern, Segelmachern und Zubehör-Anbietern für Verdruss sorgte. Auf ihren Druck hin kam das neue Angebot zustande, das von der Messe Friedrichshafen in kleinerem Rahmen umgesetzt wurde. 289 Aussteller waren in Hamburg dabei. Zu sehen waren mehr als 170 Segeljachten und Motorboote, dazu gab es Testbecken für Wellenreiten und Standup-Paddling sowie Fachforen. Etliche Aussteller sprachen von einem sehr fachkundigen Publikum und neu gewonnen Kunden.

Auch in den kommenden beiden Jahren soll es eine Boat Show geben, dazu haben die diesjährigen Veranstalter mit der Messe einen Vertrag geschlossen.

Mehr entdecken: Friedrichshafen und Hamburg schließen Messeallianz