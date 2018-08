Die wegen Terrorvorwürfen monatelang in der Türkei festgehaltene deutsche Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu (33) ist zurück in ihrer Heimat. Sie erreichte am Sonntagnachmittag das Haus ihres Vaters in Neu-Ulm. Dort wollen Tolu und ihr Sohn vorerst wohnen. Am Eingangstor hingen zur Begrüßung zwei Luftballone. Tolu ist in Ulm geboren und ging dort zur Schule.

Das Flugzeug mit der Journalistin und ihrem Sohn an Bord war zuvor in Stuttgart gelandet. Dort gab sie eine Pressekonferenz. Die türkische Regierung wirft ihr Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vor - gemeint ist die MLKP, eine linksextreme Gruppe, die in der Türkei verboten ist. Tolu saß deshalb 2017 mehr als sieben Monate lang im Gefängnis. Im Dezember war sie freigelassen worden, aber die Ausreisesperre wurde erst vor kurzem aufgehoben.

Der Prozess gegen sie wird in Abwesenheit weitergehen. Der nächste Verhandlungstermin ist für Mitte Oktober angesetzt.