Friedrich Merz attackiert Grüne: „Auf dem Weg in Geiselhaft der grünen Partei“

CDU-Chef Friedrich Merz hat den Grünen vorgeworfen, eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten auf Kosten von Unternehmen, Handwerken und Bürgern zu blockieren.

„Wir sind auf dem Weg, uns in die Geiselhaft einer grünen Partei zu begeben, die aus ideologischen Gründen eine Entscheidung gegen die überwältigen Mehrheit der Bevölkerung blockiert, nur damit der Gründungsmythos dieser Partei diesen Parteitag überlebt. Das kann doch wohl nicht die richtige Antwort sein“, sagte der Bundesvorsitzende am Samstag in Villingen-Schwenningen beim Landesparteitag der baden-württembergischen CDU.

„In den kommenden beiden Wintern drohen Notlagen“

Am Freitag hatten die Grünen auf ihrem Bundesparteitag einem Reservebetrieb von zwei der noch verbliebenen drei deutschen Kernkraftwerke zugestimmt. Die Meiler Neckarwestheim und Isar 2 sollen aber, so die Pläne der Grünen, nur bis Frühjahr gelten. Außerdem soll der Strom nur ins Netz fließen, wenn Blackouts drohen.

Die mitregierende FDP, aber auch die oppositionelle CDU fordern einen Weiterbetrieb aller drei Meiler bis mindestens 2024, um die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise abzufedern. Das betonte auch Baden-Württembergs CDU-Landeschef Thomas Strobl am Samstag. „In den kommen beiden Wintern droht eine Notlage.“

Atommeiler Neckarwestheim „überragende Bedeutung“ für Energiesicherheit

Für Süddeutschland hätten Neckarwestheim und Isar 2 „überragende Bedeutung“. Mit einem Viertel der Jahresleistung von Neckarwestheim habe sich 2021 jeder zweite Haushalt in Baden-Württemberg versorgen lassen.

„Das ist doch Geschwätz, dass Kernkraftwerke keinen Beitrag zu sicherer und günstiger Energieversorgung leisten könnten“, sagte Strobl in Richtung der Grünen. Allerdings betonte Strobl, auch er sei nicht für eine dauerhafte Abkehr vom Atomausstieg.

Der Energieexperte der Landtagsfraktion, Raimund Haser, sagte mit Blick auf den Klimawandel und die Notwendigkeit einer Energiewende: „Windkraft ist die richtige Antwort, aber zur falschen Zeit.“

Jetzt gehe es für Familien, Handwerker und Betreibe ums Überleben der aktuellen Krise. Da sei es richtig, die Atommeiler befristet weiterlaufen zu lassen. Dies sei aber kein Signal gegen die Energiewende, die absolut notwendig bleibe.

Schutzschirm für Kliniken und Stadtwerke gefordert

CDU-Landeschef Strobl warf der Ampel-Koalition zudem Untätigkeit vor. Es brauche dringend klare Entscheidungen, um etwa Metzger, Bäcker und Mittelstand vor Pleiten wegen hoher Energie- und Verbraucherpreise zu retten.

Die Bundesregierung lasse jedoch sowohl diese Gruppen als auch die Kommunen im Stich. „Nicht nur Uniper braucht Schutz. Auch die kommunalen Kliniken, kommunale Pflegeeinrichtungen und Stadtwerke sind systemrelevant.“ Da sei der Bund gefordert, Unterstützung sicherzustellen.