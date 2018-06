Stuttgart (dpa/lsw) - Prominente Unterstützung für den parteilosen Stuttgarter OB-Kandidaten Sebastian Turner: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt dem Werbe-Profi kurz vor dem voraussichtlich entscheidenden zweiten Wahlgang zur Hilfe, wie die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten. Die Kanzlerin und CDU-Chefin wird am 12. Oktober, neun Tage vor der Entscheidung am 21. Oktober, mit Turner auftreten, bestätigte ein Sprecher Turners. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust (CDU), wollen Turner unterstützen. Der Unternehmer gehört keine Partei an, wird aber im Wahlkampf von CDU, FDP und Freien Wählern unterstützt. Gegenkandidat Fritz Kuhn (Grüne) wird am 25. September mit Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) auftreten.