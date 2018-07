Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Unterstützung für das Bahnprojekt Stuttgart 21 bekräftigt.

Dieses sei nicht nur eine regionale Angelegenheit, sondern habe europäische Dimensionen, sagte die Parteivorsitzende am Samstag bei einem Parteitag der rheinland-pfälzischen CDU in Mainz. Stuttgart 21 sei einst auch auf europäischer Ebene abgestimmt worden — nun müssten die vereinbarten Pflichten in Stuttgart erfüllt werden.{element}

Merkel betonte, bereits seit 16 Jahren werde das Projekt diskutiert. Jeder Einspruch sei aufgenommen worden. Wenn jetzt ein Ausstieg käme, könne man auch nicht etwa von Griechenland verlangen, seine Hausaufgaben zu machen, sagte die Kanzlerin mit Blick auf die Verabredungen mit dem südeuropäischen Land. „So können wir in Europa nicht zusammenarbeiten.“

Im Bundestag hatte Merkel die Landtagswahl in Baden-Württemberg vor kurzem noch quasi zur Volksabstimmung über das Bahnprojekt erklärt. Stuttgart 21 sieht den Teilabriss und Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs in eine unterirdische Durchgangsstation und deren Anbindung an eine Bahnschnellstrecke nach Ulm vor. Das Projekt, inklusive der Trasse nach Ulm, soll nach Angaben der Bahn etwa 7 Milliarden Euro kosten. Die Gegner berufen sich auf Studien, wonach 10 bis 18 Milliarden Euro anfallen könnten.