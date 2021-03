Mercedes-Stern vom Stuttgarter Bahnhofsturm zieht um

Ein Stuttgarter Wahrzeichen zieht um: Der Mercedes-Stern vom Bahnhofsturm wird ab Ende März vorübergehend vor dem Mercedes-Benz-Museum in Bad Cannstatt zu sehen sein. 2025 kehre der Stern mit seinem Durchmesser von fünf Metern zum neuen Stuttgarter Hauptbahnhof zurück - auf den dann sanierten Turm, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Der Bonatzbau - das historische Empfangsgebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs - erhalte in den kommenden Jahren ein stabilisierendes Tragwerk und zwei neue Ebenen. Das Äußere des denkmalgeschützten Bauwerks bleibe jedoch erhalten.

Im Zuge des milliardenschweren Bahnprojekts Stuttgart 21 wird nicht nur der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt umgebaut. Vielmehr geht es um die komplette Neuordnung des Bahnknotens - mit dem Bau neuer Bahnhöfe, Schienenwege, Tunnel und Brücken.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-791748/2