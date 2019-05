Mentrup: Bundestrend und Stärke der Grünen schlagen durch

In Karlsruhe haben bei der Kommunalwahl nach Überzeugung von Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) der Bundestrend und die besondere Stärke der Grünen in den Südwest-Großstädten voll durchgeschlagen. Nach der Prognose des SWR können die Grünen in Karlsruhe um 13,6 Prozentpunkte auf 33,5 Prozent zulegen. Die CDU verliert demnach 11,7 Punkte und kommt auf 15 Prozent. Die SPD erreicht 14,5 Prozent, ein Minus von 7,4 Punkten. „Die kooperative und konsensuale politische Arbeit im Gemeinderat wird fortgesetzt, teilte Mentrup mit. Positiv sei die gestiegene Wahlbeteiligung.

