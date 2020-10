Tausende Menschen haben am Samstag in Konstanz und anderen Städten am Bodensee für und gegen die Corona-Politik demonstriert. Mit einer sogenannten Friedensmenschenkette hat unter anderem die Initiative „Querdenken“ am Bodenseeufer mehr als 1000 Menschen mobilisiert.

An der Insel Mainau waren es laut Polizei mindestens weitere 500. Angemeldet hatten die Organisatoren jedoch 15.000 Menschen - und auf noch viel mehr gehofft. Zahlen von den Veranstaltern gab es zunächst nicht.