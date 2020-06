Menschen in ganz Deutschland demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert und an „Silent Demos“ teilgenommen. Anlass ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der am 25. Mai in den USA starb, nachdem ihm ein Polizist minutenlang ein Knie auf den Hals gedrückt hatte.

Zu den Protesten kamen mehr Menschen als erwartet: So waren in Mannheim (angemeldet: 650) und Stuttgart (angemeldet: 700) jeweils mehrere Tausend Menschen auf den Straßes, in Karlsruhe schätzte die Polizei die Zahl auf rund 500 (angemeldet: 200).

„Rassismus ist auch in Deutschland aktiv“, sagte die Organisatorin der Stuttgarter Demo, Nadia Asiamah. Teil des Protests ist ein acht Minuten und 46 Sekunden langes Schweigen - so lange kniete der Polizist auf dem Hals Floyds.

Mehrere hundert Menschen demonstrieren mit Plakaten auf dem Königsplatz in der bayerischen Landeshauptstadt während einer "Silent Demo" gegen Rassismus. Anlass ist der gewaltsame Tod von George Floyd in den USA. (Foto: Peter Kneffel)

Mehrere tausend Menschen beteiligen sich auf dem Römerberg in Frankfurt an einer "Silent Demo" zur Erinnerung an den gewaltsamen Tod von George Floyd am 25. Mai in der US-Stadt Minneapolis durch einen weißen Polizisten. + (Foto: Boris Roessler)

Baden-Württemberg, Mannheim: Schwarz gekleidete Teilnehmer mit Mundschutz nehmen an einer Versammlung unter dem Motto "Nein zu Rassismus! Black lives matter" an einem stillen Protest teil und recken ihre Fäuste in die Höhe. (Foto: Uwe Anspach)