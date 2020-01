Die AfD hat ein Gasthaus für ihre Gründungsfeier gefunden. Rainer Rothfuß hat die LZ für kommenden Dienstag zur Berichterstattung nach Oberstaufen eingeladen. AfD-Gegner kündigen eine Demonstration gegen die Partei an.

Die Lindauer AfD bleibt dabei und feiert am Dienstag, 21. Januar, die Gründung des Ortsvereins. Das Fest soll in der Pizzeria Bassano in Oberstaufen (Alpenstraße 1) stattfinden. Hauptrednerin wird laut Rothfuß die AfD-Bundestagsabgeordnete und bayerische Landesvorsitzende Corinna Miazga sein.