Melde-Rekord zu den Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart

Schon vor dem Meldeschluss im September haben sich für die Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart Teilnehmer aus 92 Ländern angemeldet und damit mehr als jemals zuvor. Der bisherige Rekord von 86 teilnehmenden Nationen an den Weltmeisterschaften in Glasgow vor fünf Jahren wird nach Angaben der Organisatoren vom Donnerstag übertroffen.

Als einen der Gründe für das hohe Interesse nannten die Veranstalter, dass sich die rund 600 Turnerinnen und Turner im Oktober über die WM für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren können. Stuttgart ist vom 4. bis 13. Oktober zum dritten Mal nach 1989 und 2007 Gastgeber der Turn-WM.

