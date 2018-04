„Mein Kampf“-Inszenierung nun doch ohne Hakenkreuze

Die Südwestbank mit Sitz in Stuttgart schließt im dritten Quartal ihre Filiale in der Hauptstraße in Bad Saulgau. Das hat am Mittwoch ein Pressesprecher des Bankinstituts auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt.

So schnell können sich die Zeiten zum Negativen ändern: Michael Killenberger hatte 2012 die Filiale der Südwestbank in Bad Saulgau mit knapp zehn Mitarbeitern von seinem Vorgänger Stefan Merk übernommen. „Unsere Filiale ist nun optimal aufgestellt.