Mehrstündige Gala zum Abschied von Ballettchef Anderson

Mit einer mehrstündigen Gala verabschiedet das Stuttgarter Ballett heute seinen Intendanten Reid Anderson nach 22 Jahren im Amt. Das Fest für den 69-Jährigen mit internationalen Gästen wird live bei der Veranstaltung „Ballett im Park“ übertragen. Die Gala im Opernhaus ist zwar ausverkauft. Die Freiluft-Übertragung ist aber gratis. Die international gefeierte Compagnie tanzt einen Abend voller Überraschungen - mit 22 Stücken aus 22 Jahren Intendanz. Der gebürtige Kanadier kam erstmals vor fast 50 Jahren an das damals von John Cranko geführte Haus.

In den 1970ern feierte Anderson seine größten Erfolge als Tänzer am Stuttgarter Ballett. Bei der Gala lassen nicht zuletzt Redner sein Lebenswerk Revue passieren, unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). 2016 ließ sich der Ballettchef einbürgern und will künftig in Stuttgart wohnen bleiben.

Auch der Welt des Tanzes bleibt er treu. „Im Grunde bin ich schon fast ausgebucht für die nächste Spielzeit. Ich werde an anderen Häusern das Coaching übernehmen bei John-Cranko-Stücken“, hatte er vor der Show gesagt. Der britische Choreograph Cranko (1927-1973) hatte das Stuttgarter Ballett einst zu Weltruhm geführt.

Reid Anderson, Stuttgarter Ballett