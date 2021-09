Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar: Hoher Sachschaden

Ein Brand hat ein Mehrfamilienhaus in Dietingen (Landkreis Rottweil) unbewohnbar gemacht und hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet am späten Donnerstagabend der Heizraum des Hauses in Brand. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 16 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Die sechs Bewohner des nun unbewohnbaren Hauses seien unverletzt geblieben. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

