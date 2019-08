Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Villingen-Schwenningen hat am Dienstagabend einen Schaden von 200 000 Euro verursacht. Das Feuer habe von einem Zimmer auf das gesamte Gebäude übergegriffen, teilte die Polizei mit. Als das Feuer ausbrach, befand sich niemand in dem Haus. Zwei Bewohner waren vor dem Gebäude und blieben unverletzt. Mit 105 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Das Haus sei wegen der Schäden allerdings unbewohnbar, die Bewohner seien bei Bekannten untergekommen. Zeitweise waren mehrere Straßen um den Brandort gesperrt. Warum das Feuer ausbrach, war noch unklar.

Pressemitteilung der Polizei