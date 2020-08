Mehrfach ohnmächtiger Wohnmobilfahrer begeht Unfallflucht

Zwei schwere Unfälle an einem Tag: Erst ist am Mittwoch um 12 Uhr eine 77-Autofahrerin auf der B 31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen bei Kressbronn auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Kleinlaster zusammengestoßen. Um kurz vor 15.30 Uhr wiederholte sich das Szenario in Fahrtrichtung Lindau: Eine 68-Jährige geriet mit ihrem Auto auf Höhe Kressbronn-Berg ebenfalls in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen, in dem drei Menschen saßen.