An einer Pforzheimer Schule sind mehrere Menschen durch Reizgas verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei waren am Freitagmorgen rund 20 Schüler und Lehrer betroffen. Neben der Polizei waren Rettungskräfte und die Feuerwehr vor Ort. Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt. Es gebe keine Hinweise auf eine weitere Gefährdung der Bevölkerung, so die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:220916-99-784586/2