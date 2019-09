Mehrere Verletzte bei Unfall auf Autobahn 81: Sperrung

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 nahe Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Die genaue Zahl der Verletzten sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Autobahn 81 wurde für die Bergungsarbeiten in Richtung Würzburg komplett gesperrt.

Mindestens ein Mensch sei in seinem Wagen eingeklemmt worden. An dem Unfall am Morgen waren demnach mehrere Fahrzeuge beteiligt. Zudem sei ein weiteres Auto in die noch nicht abgesicherte Unfallstelle gefahren. Über den genauen Hergang und die Ursache für die Karambolage lagen zunächst keine Informationen vor.