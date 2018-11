Von Agence France-Presse und Deutsche Presse-Agentur

Sie wurde vom IS verschleppt und als Sklavin verkauft, später begegnete Aschwak Talo in Deutschland ihrem Peiniger – und floh zurück in den Irak. Jetzt ist die junge Jesidin wieder hier. Doch es gibt Zweifel an ihrer Geschichte.

Die Jesidin Aschwak Hadschi Hamid Talo ist wieder in Deutschland. Das bestätigte eine Pressesprecherin der Staatskanzlei Baden-Württemberg dem SWR. Mit Hinweis auf ein laufendes Ermittlungsverfahren nannte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft keine Einzelheiten.