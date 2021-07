Mehrere Schüler einer Realschule in Reichenbach an der Fils haben am Mittwoch über Atemwegsprobleme geklagt. Wie ein Polizeisprecher sagte, kamen einige von ihnen zur Abklärung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr untersuche den Vorfall im Landkreis Esslingen mit Spezialgeräten. Die Ermittlungen dauerten noch an.

