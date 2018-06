Mehrere Männer wegen Verdachts auf Menschenhandel in Haft

Die Freiburger Polizei hat mehrere Männer wegen des Verdachts der sexuellen Ausbeutung von Frauen festgenommen. Drei der Beschuldigten im Alter von 28 Jahren bis 53 Jahren seien bereits in Untersuchungshaft, gegen zwei weitere gebe es Haftbefehle, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Die fünf Männer stehen im Verdacht, mehrere Frauen aus Osteuropa nach Deutschland geschleust und dort zu Prostituierten gemacht zu haben.

Den Frauen sollen sie gefälschte Ausweise aus osteuropäischen EU-Staaten gegeben haben. Bei Durchsuchungen in Wohnungen der Beschuldigten und in sieben Bordellen in Freiburg, Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und im hessischen Hanau sicherten die Beamten Beweismaterial. Die Männer seien der Polizei größtenteils bereits durch Körperverletzungen Eigentumsdelikte und Verstöße gegen das Waffengesetz aufgefallen.

