Mehrere illegal eingereiste Flüchtlinge in Folge entdeckt

Gleich mehrere illegal eingereiste Flüchtlinge und ein Baby aus Ghana und Nigeria sind von der Bundespolizei aus Weil am Rhein entdeckt worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte am Montag in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) drei Nigerianer mit Alter von 24, 26 und 28 Jahren bei einer Kontrolle in einer Tram entdeckt. Weitere vier Flüchtlinge im Alter von 19 bis 22 Jahren und ein acht Monate altes Baby wurden am Dienstag auf einem Lastwagen in Freiburg gefunden, nachdem den Beamten eine aufgeschlitzte Dachplane aufgefallen war. Alle Afrikaner baten demnach um Asyl. Nach ihrer Registrierung wurden sie zur Erstaufnahmestelle in Karlsruhe gebracht.

