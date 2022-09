Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Scheunenbrand

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Brand einer Scheune in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) nach ersten Schätzungen der Polizei entstanden. Verletzt worden sei niemand, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Scheune, die direkt an ein Wohnhaus angebunden gewesen war, sei vollständig abgebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude am späten Mittwochabend habe die Feuerwehr verhindert. Die Ursache des Brandes war laut Polizei zunächst unklar.