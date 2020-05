Wegen einer defekten Gasleitung mussten mehrere Bewohner ihre Häuser in Wittlingen (Kreis Lörrach) räumen. Ein Bagger hatte am Samstagnachmittag die Leitung auf einem Privatgrundstück beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Das Gas verteilte sich, in der Folge mussten Menschen in einem Radius von 50 Metern ihre Häuser verlassen. Nach einer Reparatur der Leitung konnten die Bewohner nach den Angaben vom Sonntag nach etwa einer Stunde wieder zurück.

