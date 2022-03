Mehrere Brände an einem Tag: Möglicherweise Kinder Täter

Kinder sollen möglicherweise mehrere Brände im Schwarzwald-Baar-Kreis gelegt haben. Zunächst hätten am Dienstag Textilien und eine Holztruhe in der Stadtkirche in Bräunlingen gebrannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen beobachteten den Angaben zufolge drei Kinder im Alter von etwa sieben bis acht Jahren, die versuchten, die Brände mit Wasser wieder zu löschen. Als dies nicht gelungen sei, hätten sie Passanten zur Hilfe gerufen, die mit Feuerlöschern die Flammen löschen konnten.

Am Abend brannten laut Polizei dann in der Ortschaft erst eine Papiertonne und danach wenige Straßen weiter zur Abholung bereit gestellter Sperrmüll. Dabei entwickelte sich ein Feuer, das auf einen hölzernen Dachüberstand eines Schuppens übergriff und diesen in Brand setzte. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Kinder sollen sich in der Nähe der Brandorte befunden haben.

Mit Hilfe von Zeugenhinweisen hoffen die Ermittler, die Brandstifter zu finden.

Mitteilung

