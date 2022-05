Mehr Waffen, weniger Weizen

Es hätte eigentlich bis an die Wurzel des einst ur-pazifistischen grünen Selbstverständnisses gehen müssen: Waffen in ein Kriegsgebiet - damit erntet man ja nicht automatisch mehr Frieden oder weniger Tote, sondern womöglich genau das Gegenteil. Umso erstaunlicher, wie schnell solche Bedenken in der Parteispitze abgeräumt und entsprechende Beschlüsse von einem von eben solchen Fragen geplagten Bundeskanzler Scholz eingefordert wurden.

Aber dann, als es nicht um Waffen, sondern um Weizen für eine vom Hunger bedrohte Welt ging, regte sich dann auf einmal doch wieder ein grüner Gründergeist mit seinem in Jahrzehnten gewachsenen Misstrauen gegen die deutsche Hochleistungslandwirtschaft.

Die kann und will einen Beitrag leisten gegen das Horrorszenario drohender Ernährungskrisen, und in Wahrheit sind wir schon mitten drin. Bilder aus Sri Lanka und dem Iran zeigen verzweifelte Menschen, die Geschäfte plündern, weil sie sich keine Lebensmittel mehr kaufen können. Hier sollte man doch noch über seinen grünen Schatten springen – denn dabei könnten die Ärmsten nur gewinnen.