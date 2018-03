Mehr Verkehrstote: Minister kündigt Blitzer-Offensive an

Nach einem deutlichen Anstieg an tödlichen Unfällen auf Baden-Württembergs Straßen hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine Blitzer-Offensive gegen Raser angekündigt. „Wir fahren den Kontrolldruck hoch und setzen verstärkt auf neuste Technik“, sagte Strobl am Dienstag in Stuttgart. An Autobahnen etwa setze man im Kampf gegen Raser auf ein neues, mobiles Blitzgerät: Der „Enforcement-Trailer“, eine Art Anhänger, kann ohne Personal mehrere Tage selbstständig das Tempo kontrollieren. Verstärkt sollen auch zivile Video-Autos oder Handlasermessgeräte zum Einsatz kommen.

Laut Statistik kamen 2017 in Baden-Württemberg 458 Menschen auf den Straßen ums Leben, rund 13 Prozent mehr als im Jahr davor. 104 Menschen starben auf dem Motorrad (plus 38,7 Prozent), 111 Menschen bei Lastwagenunfällen (plus 20,7). Raserei war erneut Hauptursache für tödliche Unfälle: Rund 40 Prozent der Auto- und rund 70 Prozent der Motorradfahrer waren zu schnell unterwegs, bevor sie starben.

